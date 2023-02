Primarie del Pd, la Schlein avanti a Bonaccini grazie ai “non iscritti”. Votanti ancora in calo

Poteva votare alle Primarie anche chi non è iscritto al Pd, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro. E sono stati proprio loro, i “non iscritti”, a favorire il ribaltone che vede Elly Schlein in testa, nei dati non ancora ufficiale, rispetto all’avversario Stefano Bonaccini, che si era imposto nella consultazioni fatta nei circoli del Pd. Nella notte arriverà il verdetto.

Schlein in testa nel confronti con Bonaccini in vista del congresso Pd

“Un vantaggio difficile da colmare”, sottolineavano a tarda sera, al Comitato Schlein, dove continuavano ad arrivare i risultati dei gazebo che sancivano la clamorosa vittoria della Schlein. I responsabili della mozione della candidata dem stanno verificando i voti città per città, ma ormai arrivano dati che indicavano un trend costante: a Roma, Milano, Napoli e Bologna la Schlein ha vinto o stravinto. Così in Liguria e in 14 regioni è avanti alle undici di sera, con lo scrutinio ancora in corso.

Un milione e trecentomila persone ai gazebo

I dati dell’affluenza ai gazebo sono stati nettamente inferiori agli anni passati, ma soddisfacenti per la classe dirigente del Pd. Nel 2019, quando venne eletto Nicola Zingaretti, andò ai gazebo oltre un milione e mezzo di persone. Nei giorni scorsi, i due candidati avevano detto di auspicare che stavolta si arrivasse al milione e il limite, in effetti, è stato superato: un milione e trecentomila. Dall’esordio delle primarie che risale all’autunno di sedici anni fa (2007), gli otto segretari del Pd (non tutti passati attraverso le primarie) si sono sempre dimessi prima della scadenza del mandato e l’affluenza è andata calando: dai 3,5 milioni del debutto a 1,6 milioni del 2019.

Il voto nei circoli aveva premiato il governatore dell’Emilia

Il voto nei circoli che si era svolti dal 3 al 19 febbraio aveva indicato chi fra i quattro candidati – oltre a Bonaccini, Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli – dovesse andare al ballottaggio di domenica. In quella prima fase, Bonaccini aveva raccolto il 52,9% (79.787 voti), Schlein il 34,9% (52.637 voti), Gianni Cuperlo l’8% (12.008 voti) e Paola De Micheli il 4,3% (6.475 voti).

Il voto di Enrico Letta, al suo ultimo giro

Alla sezione Pd di Testaccio c’era appeso uno striscione ‘Grazie Enrico. Pd Testaccio’. Un grande lenzuolo bianco, la scritta rossa ad accogliere il segretario uscente, Enrico Letta. “Io esco di scena e lo faccio contento dopo questa giornata di festa e di democrazia”, ha detto ai cronisti rivendicando anche la correttezza del percorso scelto, confermata da una partecipazione che sembra andare oltre le aspettative. “Una grande festa della democrazia, un grande successo di partecipazione. Supereremo ampiamente il milione. Un grande segno di successo e soddisfazione è vedere che il percorso per arrivare alle primarie è stato quello giusto, nonostante tante critiche: troppo lento, troppo lungo, troppo corto. Io penso sia stato giusto. Non sarebbe stato giusto farlo subito, a botta calda, dopo le politiche. Ora invece ci sono le condizioni per ripartire”.