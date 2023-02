Anarchici: sale la tensione, indagini a tappeto della Polizia postale sulla propaganda via web

“Svolgiamo un’attività quotidiana di monitoraggio della rete in collaborazione con i colleghi dell’antiterrorismo. Quando l’emergenza sale , cresce anche il nostro livello di attenzione”. Così Ivano Gabrielli, direttore del Servizio di polizia postale, in merito all’escalation di violenze e intimidazioni della galassia anarchica. Che utilizza il web anche per organizzare i blitz con un tam tam di appelli all’insurrezione.

Anarchici, Gabrielli: massima allerta per uso web degli anarchici

“La nostra attività – spiega Gabrielli – da un lato è di supporto informativo per la gestione dell’ordine pubblico. E dall’altro mira a capire l’andamento del fenomeno. E quali ne siano le dinamiche, per poi riportare tutto ai gruppi di lavoro a livello centrale e sul territorio”. Il direttore della Polizia postale parla di un’attività molto capillare e importante. Perché la rete “fornisce strumenti che consentono di dialogare, in anonimato, in aree riservate e di difficile accesso”.

Le minacce al Resto del Carlino a Bologna

Ormai sono quotidiani gli attacchi e le minacce a istituzioni e stampa della rete degli anarchici, mobilitati per la revoca del 41 bis ad Alfredo Cospito. L’ultimo episodio risale a martedì. Con una telefonata anonima alla portineria della sede del Resto del Carlino in via Mattei. “A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito”, ha detto l’ignoto al telefonista. Voce giovane e maschile, senza accenti, con una lieve cadenza bolognese. La chiamata, rimbalzata da un numero interno, forse quello del vecchio centralino, è stata presa alle 8,05. Dopo la telefonata, durata meno di un minuto, è stata immediatamente avvisata la Digos. Che ha ascoltato il dipendente. E che adesso sta lavorando, con la Procura, per individuare, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, il numero da cui è partita la chiamata. Se una cabina, una casa o un cellulare. Per risalire a chi c’è dietro il messaggio allarmante. Se un mitomane o davvero qualcuno legato all’ambiente anarchico.