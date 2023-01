Meloni e il Papa, colloquio di 35 minuti. La premier porta in dono un libro di Montessori e i Fioretti di San Francesco

Giorgia Meloni è arrivata oggi in Vaticano puntuale, alle ore 10, con il compagno Andrea Giambruno e la figlioletta Ginevra. Arrivati nel Cortile di San Damaso, la premier e i famigliari sono stati accolti da padre Leonardo Sapienza.

Trentacinque minuti è durato il colloquio tra il Papa e la premier. Al momento dello scambi dei doni, il Pontefice ha donato alla Meloni un’opera in bronzo fortemente simbolica dal titolo “Amore sociale”, raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare”. In dono anche i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace di quest’anno; il Documento sulla Fratellanza Umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev; il volume su l’Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia; il volume “Un’Enciclica sulla pace in Ucraina”.

A sua volta, la premier ha omaggiato il Papa con un angelo della sua collezione privata; una copia de “La Santa Messa spiegata ai bambini” di Maria Montessori, del 1955; un volumetto contenente “Il Cantico delle creature” e “I Fioretti” di San Francesco d’Assisi, del 1920.