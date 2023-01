Harry e William vennero alle mani per Meghan Markle: la clamorosa rivelazione bella biografia del principe

E’ uno scontro fisico con il fratello William quello che il principe Harry racconta nella sua autobiografia ‘Spare‘. In anticipazioni in esclusiva diffuse dal quotidiano Guardian si legge che, in una lite scatenata per la decisione di Harry di sposare l’attrice Meghan Markle, l’attuale principe di Galles avrebbe ”preso per il bavero” il fratello, gli avrebbe ”strappato la collana e buttato a terra”. L’esito della lite, si legge nell’autobiografia che sarà nelle librerie di tutto il mondo la prossima settimana, sarebbe stata una lesione alla schiena.

Il libro che svela il litigio tra Harry e William su Meghan

Il libro, di cui il Guardian ha ottenuto una copia in anteprima, prende il titolo da un vecchio detto dei circoli reali e aristocratici, ovvero che il primogenito è erede di titoli, potere e fortuna mentre il secondo serve come ”ricambio” nel caso in cui dovesse succedere qualcosa al primo. Lo scontro tra i due sarebbe avvenuto nel Nottingham Cottage, come racconta Harry, spiegando che tra i due sono volati insulti. William, accusato da Harry di comportarsi come un erede al trono e non come un fratello, gli avrebbe invece detto di volerlo aiutare. ”Dici sul serio? Aiutarmi? Scusa, è così che lo chiami? Aiutarmi?”. Sono queste le frasi di Harry che avrebbero fatto infuriare William, ”che non ragionava, era furioso”.

Il tentativo di darsi una calmata