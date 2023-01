Accise, Giorgetti: “Inopportuno riproporre le misure di Draghi. Meglio combattere chi specula”

“Non era opportuno riproporre le misure del governo Draghi di riduzione delle accise”. Parola del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Che respinge al mittente le accuse dell’opposizione. Che da giorni sui talk show televisivi ha lanciato un plotone d’esecuzione contro il governo Meloni per non aver prolungato lo sconto sulle accise. Andando perfino a ripescare un video della leader di FdI, oggi premier, del 2019. Prima cioè della pandemia e dell’aggresione della Russia all’Ucraina.

Giorgetti: basta balle sulle accise, è inopportuno riproporre le misure di Draghi

Il punto – come sottolineano molti parlamentari della maggioranza – era scegliere tra l’aiutare le famiglie più bisognose e le aziende a pagare le bollette. O mettere altre risorse, su un costo dei carburanti, che al momento è inferiore a quello dei mesi scorsi. Meglio ripristinare la verità e spostare l’obiettivo sulle speculazioni dei prezzi. Giorgetti ricorda che “il governo ha incaricato la Guardia di finanza di proseguire nell’azione di contrasto agli illeciti nel settore. Anche in riferimento alle frodi che determinano danni al gettito erariale. E ai tanti imprenditori onesti che si trovano a fronteggiare una concorrenza sleale”.

Vogliamo contrastare i fenomeni di speculazione sui prezzi dei carburanti

Il ministro dell’Economia parla chiaro: “Non abbiamo ritenuto opportuno riproporre le misure di riduzione delle accise. Ma, anche con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2023, abbiamo inserito specifiche disposizioni volte a contrastare fenomeni di speculazione non solo sui prezzi dei carburanti, ma anche sui prodotti di largo consumo“. Il governo – prosegue Giorgetti al question time al Senato – monitorerà attentamente la situazione dei livelli dei prezzi. Per verificare che il loro andamento sia coerente con quello dell’offerta. E quindi determinato da choc esterni. O se sia, invece, determinato da comportamenti speculativi. E di scarsa trasparenza degli operatori nazionali. Alla luce di questo monitoraggio, il governo valuterà le ulteriori iniziative da adottare”.

Ricchiuti (FdI): da Conte soltanto bugie

Lino Ricchiuti, vice-responsabile nazionale del dipartimento imprese produttive di FdI, polemizza con Conte. “Cerca continuamente di far passare gli altri da bugiardi. Come nel suo ultimo video sul caro carburante. Colui che si è accasato con tutti quelli che aveva giurato di detestare e distruggere. A capo di un partito che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, non può certo avere nulla da insegnare a nessuno. È facile governare elargendo bonus tutti a debito. Ma un governo responsabile deve pensare alle vere emergenze”.

Zucconi: le campagne propagandistiche fanno male alla Nazione

Non è da meno il deputato Riccardo Zucconi che, dai microfoni di Tgcom 24, respinge le campagne propagandistiche sulle accise. “Che fanno solo male alla nazione. Abbiamo fatto la scelta che ci sembrava più giusta. E la rivendichiamo”. Stiamo facendo tutte le indagini del caso su eventuali speculazioni – spiega – ma generalizzare e spargere ingiustificati allarmismi è dannoso per l’Italia. Ci sono anche tanti che lavorano onestamente. E possiamo mettere in difficoltà i molti distributori di carburante onesti che non speculano. Uno sciopero della categoria sarebbe disastroso”.