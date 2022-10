Renzi difende il fratello di Donzelli: questo è il metodo di certi pm… E scatta l’accusa di una trattativa con FdI

Matteo Renzi rivendica il suo garantismo e critica la misura cautelare adottata dalla Procura di Firenze contro il fratello di Giovanni Donzelli, Niccolò. “Oggi i Pm di Firenze hanno mandato in carcere il fratello di un importante parlamentare di FdI. La misura sembra sproporzionata rispetto alla pericolosità sociale del presunto reato. Ma conosco bene quei Pm e il loro metodo di lavoro”, ha scritto Renzi su Fb.

I voti a La Russa dall’opposizione: caccia ai “colpevoli”

Una presa di posizione che alimenta il chiacchiericcio sulla paternità dei voti finiti a La Russa ma non dalle file del centrodestra. “Non siamo stati noi – ha chiarito Renzi – se no lo avrei rivendicato”. Il leader di Italia Viva appare gongolante. Accusa le strategie folli di Enrico Letta e invia messaggi di scherno a Marco Travaglio. “Oggi è il compleanno di Travaglio che è nato lo stesso giorno di mio padre. Vorrei che tu facessi gli auguri a Marco Travaglio e che gli dica che come regalo, dato che so che lui ci teneva, il 13 ottobre ci sono in Parlamento sia Berlusconi che Renzi”. Altra stoccata ai paladini del giustizialismo.

L’accusa di Peter Gomez: Renzi ha incontrato la Santanchè

Nel pomeriggio è poi un giornalista del Fatto, Peter Gomez, a lanciare la bomba anti-Renzi: un mio amico – racconta – lo ha visto due giorni fa appartarsi con la Santanchè in un ristorante a Milano. Calenda smentisce: era a Roma. Il sospetto si concretizza in una valanga di tweet anti-Renzi: è stato lui – è la lettura della giornata – a soccorrere La Russa. Guarda caso, la polemica si intensifica dopo l’attacco di Renzi ai pm di Firenze.

Conte: al Senato “complotto” contro di noi

Il M5S intanto non si fa pregare nel puntare l’indice accusatore contro il Terzo Polo. E Conte rilancia l’ipotesi complottista: “Non mi sorprenderebbe. Si è già dimostrato che c’è una spinta a coalizzarsi contro di noi. Ma noi andiamo avanti con le nostre proposte. Non ci spaventiamo”.