Piazza del Popolo: la cronaca in tempo reale. Donzelli: “Una bella festa di popolo”

18: 28 In piazza del Popolo anche Caio Mussolini, pronipote del Duce. “È un piacere essere qui per la chiusura della campagna elettorale – dice all’Adnkronos- una campagna elettorale molto brutta dove, specialmente da parte del centro sinistra, non si è mai parlato di argomenti. L’unico obiettivo era attaccare Giorgia Meloni, mentre la crescita di Fratelli d’Italia è esponenziale. Tutta la retorica usata dalla sinistra, la caccia al fascista, l’antifascismo in assenza di fascismo, penso sia stato un boomerang. Noi guardiamo avanti, vogliamo pensare al futuro e qui oggi c’è tanta gente contenta di partecipare a questo nuovo cambio”.

18:15 Sono saliti sul palco Licia Ronzulli di Forza Italia e Matteo Salvini. Il leader della Lega ha scattato con il cellulare alcune foto alla piazza sempre più affollata.

18:08 Da Pontida a piazza del Popolo il senatore memoria storica della Lega Roberto Calderoli arriva accolto da una folla di sostenitori con le bandiere in fila per un selfie. Indosso una maglietta blu con il 25 sulle spalle, quello di settembre. “Ce la facciamo a vincere – dice all’Adnkronos – finalmente gli italiani potranno decidere democraticamente con il voto chi li governerà”.

18:05 «È una bella festa di popolo…». Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, in piazza del Popolo per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale organizzata dal centrodestra. È la stessa location scelta da Enrico Letta che domani sarà anche lui in piazza del Popolo…”Queste sono le piazze a Roma…”, taglia corto con una battuta Donzelli.

18:01 In piazza del Popolo sono appena arrivati altri due pullman che stanno facendo scendere altri manifestanti. Tutte occupate le 896 sedie allestite soto al palco per i più anziani e i più fragili.

17: 56: Si affollano anche i vari stand dei partiti della coalizione. Per la responsabile della Lega nel Municipio VIII, Cecilia Di Fede, “i racconti su Meloni e Salvini divisi sono una narrazione di comodo della sinistra. Mi aspetto una bella vittoria del centrodestra”.

17: 40 Cresce l’attesa per il comizio conclusivo del centrodestra in piazza del Popolo. In piazza anche alcuni ragazzi di Azione Studentesca con le magliette con la scritta “Sit romana potens, itala virtute propago”. Per Andrea Catalini, responsabile romano di Azione Studentesca è stata “una campagna elettorale entusiasmante, per noi è un’occasione storica”

17: 15 Sono alcune migliaia, per ora, le persone in piazza del Popolo per la manifestazione unitaria di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. Uomini, donne, ma anche giovani e giovanissimi,. arrivati da tutta Italia con bandiere, palloncini e speranza. A fare da sottofondo prima del comizio elettorali canzoni di musica leggera: tra i brani quelli di Ricchi e Poveri di Pupo, Vasco Rossi, Rino Gaetano, Edoardo Bennato ma anche musica dance anni ’80.