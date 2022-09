Alemanno nominato portavoce del comitato “Fermare la guerra”: «Saremo un pungolo per la politica»

Gianni Alemanno è stato nominato oggi portavoce del comitato “Fermare la Guerra”, che ieri ha organizzato a Roma una assemblea per presentare il proprio Manifesto contro la guerra in Ucraina, con più di 300 persone presenti e gli interventi, tra gli altri, dello storico Franco Cardini, del vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo, del generale Marco Bertolini, del senatore William De Vecchis, dell’ambasciatore Marco Carnelos e del direttore Massimo Magliaro.

Alemanno nominato portavoce del comitato “Fermare la guerra”

L’incarico è stato deciso dal direttivo del comitato, che ha programmato la prosecuzione della raccolta di firme sul Manifesto, arrivate a quasi 400, e l’organizzazione di nuove manifestazioni a Milano e Catania. Per il comitato «l’Italia – ha spiegato Alemanno – deve assumere una posizione di neutralità attiva, sospendendo l’invio di armi in Ucraina e negoziando con la Russia il superamento delle sanzioni». «Nessuno vuole abbandonare l’Ucraina al suo destino, ma proprio una posizione di neutralità attiva – ha sostenuto Alemanno – permetterà all’Italia di promuovere in modo credibile delle iniziative di pace che oggi sono follemente delegate solo alla Turchia di Erdogan».

«Saremo un pungolo per la politica»

«Questo è il messaggio che ci viene dalla Chiesa cattolica e ciò che ci viene richiesto dalla maggioranza del popolo italiano contraria all’invio di armi e alla prosecuzione delle sanzioni», ha affermato ancora il portavoce del comitato “Fermare la guerra”. «Saremo un pungolo – ha quindi concluso Alemanno – per tutta la politica italiana».