Strano retroscena della “Stampa”: il centrodestra cerca un premier moderato. Ma da dove spunta la notizia?

Dovevano vedersi subito dopo l’esito dei ballottaggi. Ma i leader del centrodestra ancora non hanno deciso alcuna data per un vertice. I rapporti restano freddi e a mettere sale sulle ferite ci pensa un retroscena della Stampa di oggi. Nel quale si dice che sarebbe evaporata la regola secondo cui chi prende più voti è il candidato premier della coalizione.

Poiché i sondaggi premiano Giorgia Meloni, né Berlusconi né Salvini sarebbero ora disposti a rispettare questa tradizione. Dunque – scrive il quotidiano torinese – “a destra si cerca un candidato per Palazzo Chigi. La leader di Fratelli d’Italia ha un sospetto: la regola in vigore negli anni scorsi sta evaporando, per far strada a un’altra soluzione: l’indicazione, da parte sua di un’altra figura. Un Prodi (o un Conte) di destra, che abbia capacità di mettere d’accordo la coalizione e che abbia un profilo moderato. Di nomi ne girano molti, i più ricorrenti sono quelli di Giulio Tremonti e di Guido Crosetto, ma la vera questione è il metodo: la regola aurea del centrodestra viene messa in discussione”.

«Questi criteri che cambiano in corsa lasciano perplessi – dice Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI – Giorgia sarebbe la prima premier italiana, un vanto per tutti. Noi abbiamo rispettato la regola quando eravamo al 4%, ora che siamo i primi non vale più. Perché?».

E un altro dirigente citato dalla Stampa, ma senza fare il nome, commenta così: «Rischiamo di fare la fine di Salvini nel 2018, quando dopo le elezioni non si trovò una maggioranza. È chiaro che stanno alzando un muro contro di noi».

La prospettiva che FdI ha di fronte è chiara: da una parte l’avversario di sinistra che usa l’arma della demonizzazione e della “mostrificazione” e dall’altra il “fuoco amico”. Su questo versante è sufficiente che riprenda quota il refrain caro a Berlusconi: si vince solo con candidati moderati. Non a caso il leader di Forza Italia lo ha ripetuto all’indomani dei ballottaggi del 26 giugno. Un ritornello che fu usato a suo tempo anche contro An e che fu poi abbandonato quando An confluì nel Pdl e si doveva mettere all’angolo Gianfranco Fini. Il quale era diventato così tanto moderato da meritare l’accusa di essere ormai un “compagno” da tenere a distanza. Per lasciare al Cavaliere il presidio dell’area della destra. Un orizzonte pieno di inside, perciò, si staglia dinanzi all’avventura di Giorgia Meloni, possibile prima donna candidata premier che in tanti vogliono impallinare.