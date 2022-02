Donetsk, un italiano racconta: “Era peggio quando ci bombardavano gli ucraini. Per molti è una liberazione”

“Qui in giro c’è chi ride, per tanta gente è una liberazione perché da tanto tempo aspettavano i russi”. È la testimonianza raccolta dall’Adnkronos di un italiano a Donetsk, il capoluogo dell’omonima Repubblica separatista filo-russa che, insieme a quella di Luhansk, lunedì sera è stata riconosciuta dal presidente Vladimir Putin, una mossa che ha anticipato l’attacco su larga scala sferrato nella notte.

“Molti a Donetsk sperano che l’attacco possa essere un segnale di fine guerra e che venga messo un punto definitivo a questa situazione. D’altronde otto anni sono lunghi”, afferma l’italiano riferendosi al conflitto scoppiato nel 2014 con l’annessione della Crimea da parte della Russia.

“I militari alla frontiera non hanno opposto resistenza”

La situazione in città è tesa ma tutto sommato “tranquilla”, anche se “da stanotte nelle aree circostanti i bombardamenti vanno avanti senza sosta”, prosegue il nostro concittadino, che preferisce restare anonimo. L’italiano spiega che resterà a Donestsk “perché specialmente in questi casi è impossibile muoversi” e che non si aspettava un’operazione del genere da parte della Russia. “Stanno distruggendo tutte le basi aeree e militari, sono entrati dalla Bielorussia e dal mare. Credo che per gli ucraini ci siano poche chance e infatti i militari alla frontiera non hanno fatto nulla per resistere”, dichiara, sostenendo che a suo parere “una volta distrutte le basi aeree (i russi, ndr) si prenderanno le due regioni” separatiste.

Paura? “Per il momento no, era peggio quando arrivavano i missili dall’altra parte (dalle forze ucraine, ndr): quando ci sono i combattimenti le pallottole non hanno occhi, quello che colpiscono – chiosa l’italiano – noi teniamo duro e preghiamo Dio”.

La diretta da Donetsk di Russia Today

La Repubblica Popolare di Donetsk non è riconosciuta internazionalmente

La Repubblica Popolare di Donetsk e quella di Luhansk non sono riconosciute internazionalmente. Vengono proclamate, unilateralmente, il 12 maggio 2014.

L’importanza delle due repubbliche è di essere parte del Donbass, dove oltre 770mila ucraini hanno il passaporto russo, su una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, e secondo Mosca negli ultimi giorni altri 950mila residenti hanno fatto la stessa richiesta. Con la “madre Russia” c’è un legame antico, rafforzato da una Chiesa ortodossa locale che si è staccata da quella ucraina per legarsi a Mosca. Un legame rafforzato dall’insofferenza della popolazione verso il governo di Kiev, perché le condizioni generali di vita, dall’uscita dell’Ucraina dall’Urss, nel 1991, sono peggiorate sempre di più e dalle pulsioni secessioniste.

Il campionato di calcio ucraino è stato sospeso. A darne l’annuncio è la Federcalcio dell’Ucraina, che dopo i primi bombardamenti russi avvenuti nella notte ha deciso di interrompere il suo massimo torneo: “A causa dell’imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso”, si legge in un brevissimo comunicato ufficiale.