Clamorosa svista del Tg1 su Sassoli. “Hanno 7 vicedirettori ma nessuno si è accorto dell’errore”

Si può sbagliare la qualifica di David Sassoli da giornalista al Tg1? Si può, se la notizia la riporta proprio il Tg1. Ieri sera c’era un’attesa particolare per seguire come il telegiornale dell’ammiraglia Rai, nell’edizione delle 20, quella che per anni ha condotto proprio il presidente dell’Europarlamento, avrebbe affrontato la notizia della morte.

Lo strafalcione su David Sassoli proprio nel “suo” Tg1

La sorpresa è stata notevole perché è andato in onda un clamoroso strafalcione, che oggi ha riportato per primo Marco Zonetti del sito VigilanzaTv, ripreso successivamente da vari siti e giornali. In uno dei servizi relativi a Sassoli, a cura del vicedirettore Bruno Luverà, c’è stato «uno svarione piuttosto grave, che gli attribuiva erroneamente oltre alla vicedirezione del Tg1 con Gianni Riotta, anche la direzione, che tuttavia non gli fu mai assegnata».

Un errore non da poco, visto che la catena di controllo del tg principale dell’informazione italiana non ha eguali in Europa. Neanche alla Bbc. Tanto per avere un’idea, solo i vicedirettori del Tg1 sono ben sette. Senza contare il plotone di capiredattori e capi servizio che accompagnano ogni edizione. Insomma, una gaffe non da poco, che sarebbe grave minimizzare o banalizzare.

Sassoli-Tg1

“Negli altri tg d’Europa lavorano con un terzo del personale”

Su questo scivolone marchiano commesso dal Tg1 nel commemorare David Sassoli, proprio VigilanzaTv ha chiesto un parere al Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi (Iv). «L’errore è gravissimo, ma soprattutto è indice del fatto che perfino un evento drammatico riguardante la morte troppo prematura e inaspettata di un collega venga gestito con la solita sciatteria da quello che dovrebbe essere Servizio Pubblico. E tuttavia, il problema è che questo accade e accadrà anche altrove, ma mai come in Rai e in particolare al Tg1 che vanta un record storico di vicedirettori, ben sette».

“Trattato con sciatteria perfino un evento drammatico”

Il Segretario della Vigilanza è stupito: «Com’è possibile che, con tutta la super catena di controllo in forze al notiziario della Prima Rete, nessuno si sia accorto dell’errore? Invito a leggere l’intervista di Libero sul libro di Clemente J. Mimun – già Direttore del Tg1 – che dice proprio questo, sottolineando come gli altri Tg Europei lavorino con un terzo del personale, mentre qui le poltrone si moltiplicano assieme agli errori. Tanto paga il cittadino».