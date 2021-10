Ballottaggi, affluenza alle ore 12: Roma 9,36% (al primo turno 11,83). In Italia ha votato il 9,73

Non tocca il 10% alle 12 l’affluenza al voto per i ballottaggi. Secondo i dati del portale del Viminale Eligendo (63 Comuni su 63), alle 12 ha votato il 9,73% degli aventi diritto contro il 12,18% del primo turno. L’affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia).

Sono cinque milioni gli elettori chiamati alle urne oggi e domani: 65, le città che devono rinnovare sindaci e consigli comunali. Le urne sono aperte fino alle 23, e ancora domani dalle 7 alle 15.

Ballottaggi, ecco i dati sull’affluenza a Roma

Roma: alle ore 12 ha votato il 9,36% (11,83% al primo turno). Nella Capitale si vota il ballottaggio tra Enrico Michetti del centrodestra e Roberto Gualtieri del centrosinistra. I due sfidanti hanno votato stamattina. Per entrambi il seggio era a Monteverde anche se in due scuole diverse. Il candidato di centrodestra Michetti, jeans, giubbotto e mascherina nera, ha votato presso il seggio di via Giovanni De Calvi e, ai cronisti che gli chiedevano una battuta, ha risposto “c’è il silenzio, non parlo”. Gualtieri, piumino smanicato sopra la giacca e mascherina chirurgica bianca e azzurra “tradizionale”, ha invece votato presso il seggio 1427 dell’istituto Federico Caffè in via Fonteiana 111. Anche per lui qualche foto ma nessuna dichiarazione.

L’affluenza nelle altre città

A Latina alle ore 12 ha votato il 12,81% degli elettori (erano il 16,05% al primo turno). A Torino alle ore 12 ha votato l’8,58% degli elettori (9,62% al primo turno). A Trieste affluenza stabile: alle ore 12 ha votato l’11% degli elettori (stesso dato che si è registrato al primo turno). A Caserta affluenza quasi dimezzata: alle ore 12 ha votato l’8,75% degli elettori (più alta al primo turno: 15,12%). A Benevento alle ore 12 ha votato il 10,40% degli aventi diritto (13,97% al primo turno). A Varese affluenza stabile: alle ore 12 ha votato il 12,47% degli elettori (12,55% al primo turno). A Savona alle ore 12 ha votato il 13,14% degli elettori (16,19% al primo turno). A Cosenza alle ore 12 ha votato l’8,89% degli elettori (13,89% al primo turno).