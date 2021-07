Topo irrompe in aula durante la seduta del parlamento andaluso: caos tra i deputati (video)

Clamoroso fuori programma nel parlamento regionale dell’Andalusia, in Spagna: un topo ha fatto irruzione nel bel mezzo della discussione, mandando nel panico i parlamentari.

Il video è diventato rapidamente virale. Si vede la presidente di turno dell’assemblea andalusa, Marta Bosquet, mandare un grido e posarsi una mano sulla bocca.

Come riportano i quotidiani locali, la presenza dell’animale nella Sala Plenaria del Parlamento andaluso ha alterato per qualche minuto la tranquillitа della sessione plenaria che si terrа a nominare Susana Dнaz come senatore per designazione autonoma e ha generato scalpore tra i parlamentari che siedono piщ vicino dove и apparso l’animale.

Caccia al topo in Parlamento con i deputati in fuga

Alla fine della caccia al topo, tra alcune deputate che fuggivano dall’aula, risate ed espressioni di ha risolto la questione il vicepresidente del Consiglio, Juan Marín. Il deputato andaluso è riuscito a espellere l’animale dalla plenaria, con l’aiuto di diversi colleghi. Il ratto è riuscito nell’impresa di regalare una notorietà mondiale al parlamento andaluso. Il video del fuori programma ha fatto rapidamente il giro dei telegiornali di tutto il mondo, incluso quelli italiani.

Un fuori programma decisamente singolare. In genere, le immagini da un parlamento straniero rimbalzano nel mondo solo quando c’è qualche rissa. In particolare, in questa non invidiabile classifica, spiccano i parlamentari di Taiwan. In pochi anni due risse da salgono sono scoppiate tra deputati di fazioni opposte. Stavolta ad avere la peggio è stato solo il topo, con buona pace degli animalisti.