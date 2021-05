Minzolini: il Pd fa il tifo per la Meloni per ricompattare la sinistra dinanzi al “nuovo fascismo”

Perché il Pd fa il tifo per Giorgia Meloni? In funzione anti-Salvini. Il gioco è talmente scoperto che lo hanno capito tutti. E la stessa Giorgia Meloni non fa che ripetere che a lei interessa battere la sinistra e non competere con l’alleato leghista.

Il retroscena su Giorgia Meloni e il Pd

L’interrogativo lo ripropone Augusto Minzolini in un retroscena sul Giornale. Il Pd – scrive – ha scelto il suo “avversario”. E’ Giorgia Meloni perché è conveniente a un partito lacerato come il Pd battere l’antica strada dello scontro destra-sinistra. Lo confida allo stesso Minzolini l’ex ministro Francesco Boccia. “La verità – dice Boccia – è che la Meloni è brava, è una strutturata sui territori. Il suo partito c’è e durerà nel tempo. E a noi sta bene così. Per noi competere con lei è più facile. Lo scontro destra-sinistra ci ricompatta”.

Minzolini: il Pd non vede l’ora di ritirare fuori le bandiere dello scontro

A un Pd in crisi – commenta Minzolini – “non pare vero ritirare fuori le bandiere del vecchio scontro con la destra, le polemiche e tutto l’armamentario del 25 aprile, come collante, è la scorciatoia più semplice per un partito a corto di idee”. Una strategia, quella di Letta e del Pd, che non trova tutti consenzienti al Nazareno. Anzi, più che di strategia si tratta della solita tattica per determinare divisioni nel campo avversario e per tirare a campare. E poi, aggiunge Minzolini, al momento opportuno il Pd cambierà registro e farà valere le parole d’ordine di demonizzazione verso una leader che custodisce la Fiamma tricolore nel simbolo. Insomma, quando Meloni come anti-Salvini diventerà troppo ingombrante, ridiventerà una “pericolosa fascista”.

Letta si sposta a sinistra. E i riformisti del Pd mugugnano

L’avere scelto Giorgia Meloni come avversario, radicalizzando lo scontro destra-sinistra, rientra nella prospettiva di Enrico Letta di spostarsi a sinistra. Come dimostra anche la proposta di una patrimoniale per dotare i diciottenni di una dote. Una mossa che ha creato ancora una volta mugugni e mal di pancia nelle file dei democratici. Ma Letta va avanti per la sua strada: “La dote ai giovani è il minimo sindacale per qualsiasi partito progressista europeo. Ma la corrente riformista del ministro della Difesa e di Luca Lotti è già sul piede di guerra…”.