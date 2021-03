Fisco, braccio di ferro in Cdm sulla rottamazione delle cartelle. Draghi media, slitta la seduta

Braccio di ferro e rinvio. Il governo Draghi comincia a fare i conti con la durezza della politica. Lega e Forza Italia sono attestate a difesa della rottamazione delle cartelle esattoriali. La sinistra è contraria perché vi intravede la sagoma di un condono. Risultato: il Consiglio dei ministri slitta di ora in ora: fissato alle 15, aggiornato alle 16, ad ora non è ancora cominciato. Al momento, è in corso un incontro tra il premier e una delegazione del Carroccio, il partito più risoluto ad ottenere il provvedimento. «Pace fiscale e rottamazione di milioni di vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro sono la salvezza per milioni di famiglie italiane. Avanti!», aveva spronato sin dal mattino Matteo Salvini.

A vuoto il tentativo del premier

Il tentativo di mediazione di Draghi – stralcio per le cartelle con reddito non superiore ai 30mila euro, e fino al 2011 al massimo – non ha convinto il Capitano. Lui vuole sbianchettare tutte le cartelle da 5mila euro a scendere, fino al 2015 e senza distinzione di reddito. Più articolata la posizione di Forza Italia che vede nello stralcio delle cartelle una «netta discontinuità rispetto al passato». Il coordinatore Antonio Tajani e i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto, lo hanno messo nero su bianco. «Riteniamo imprescindibile – scrivono in una nota – la cancellazione delle cartelle esattoriali dal 2000 almeno fino al 2015». Lo considerano un «segnale decisivo per ristabilire un rapporto fiduciario tra il fisco e i contribuenti in difficoltà».

Lega e FI: «Rottamazione delle cartelle non è condono»

In realtà l’opposizione della sinistra è solo di bandiera. Il 90 per cento di queste cartelle rappresentano crediti ormai inesigibili per l’Erario. «Sarebbe un accanimento fuori tempo e fuori luogo», aggiungono infatti gli esponenti forzisti. «Questo – sottolineano – non è un condono che favorisce i furbi. Ma un atto di equità dello Stato nei confronti di intere categorie messe in ginocchio dalla pandemia». Possibilista anche Italia Viva, attenta a distinguere il condono dalla rottamazione delle cartelle. «Nel nostro magazzino fiscale – spiega Massimo Ungaro – 895,8 su un totale di 987 miliardi sono crediti tributari verso soggetti falliti o deceduti. E quindi del tutto inesigibili. Questa è un’occasione per mettervi ordine».