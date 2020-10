Sesso e Covid, i consigli di Pregliasco e Bassetti: l’intervista a “Un giorno da pecora” è uno spasso (video)

L’amore ai tempi del Coronavirus. Un enigma pieno di insidie e lati oscuri. Ecco un altro tema, tra i tanti, in cui ci hanno mandato completamente in confusione. Sugli approcci e il sesso si sono create due fazioni ben distinte e di diverse vedute: una capitanata dal Virologo Fabrizio Pregliasco della fazione ‘meglio astenersi o praticare il sesso fai fa te’; l’altra dal professor Matteo Bassetti della corrente ‘giuste precauzioni ma il sesso fa bene’.

Covid e sesso: due visioni contrapposte

Entrambi sono stati intervistati nel programma di Radio Rai 1 ‘Un giorno da Pecora’. Sullo stesso tema hanno dato due visioni completamente contrapposte di come poter vivere la sessualità nell’era del Covid. In questi tempi caotici, se non c’è chiarezza o accordo neppure nelle attività di piacere e ludiche, si rimane completamente disorientati.

Per il virologo Fabrizio Pregliasco, con il sesso i rischi ci sono eccome e sottolinea: ‘Il guaio è che anche il nostro familiare può essere in qualche modo asintomatico’. Quindi anche le coppie stabili, o i famosi congiunti in epoca di Dpcm anti contagio, è lockdown sotto le lenzuola. Senza se e senza ma: ufficiale.

Bassetti: “Fate sesso, fa bene alla salute”

Sul tema “Sesso e Covid”, Matteo Bassetti dà un’interpretazione completamente differente, ci fa pervenire l’invito a non astenersi: ‘Credo che il sesso tra conviventi sia giusto da fare perché fa bene alla salute. Fa bene all’organismo e fa bene alla psiche. E e in questo momento noi abbiamo tanto bisogno di far bene alla psiche’. Bassetti fa un’ulteriore precisazione sui

fidanzati non conviventi e commenta: anche per loro “credo non ci siano grandi problemi”. Dice “no alle misure ipocrite” .

Oggi in tempi di dpcm e autocertificazioni roboanti, ormai bisogna avere il ‘bigino’ della categorizzazione di coppia alla quale appartieni per fare sesso, per vedersi, per prendere un caffè. “Limitare” è il solo denominatore comune. Come il Covid sia entrato nella nostra sfera più intima, per spiarci o frenarci è ancora un mistero. Ma deve farci riflettere come in termini comunicativi venga dato tante volte un messaggio distorcente. Si chiede di non consumare rapporti neppure fra conviventi. O si consiglia di utilizzare la mascherina, dimenticandosi di menzionare le protezioni classiche: come a dire che tutte le malattie sessualmente trasmissibili, come l’Hiv passano in secondo piano davanti al Covid. I paradossi sanitari che non aiutano!!

In questo marasma di contraddizioni c’è chi commenta ironico ma puntuale sulla questione sesso :”Alla fine il consiglio è sempre lo stesso. Lavarsi bene le mani!’ E chi si chiede ‘Dilemma del giorno: chi ascolto dei due?’’. Nel dubbio i cittadini italiani si perdono ormai in una confusione amletica quotidiana perfino tra le lenzuola di casa e non solo.