iCarry, nasce la Amazon tricolore: storia di una piccola-grande eccellenza: come funziona

Una storia virtuosa di made in Italy,una piccola eccellenza italiana nata nella testa di due ragazzi romani che si sono inventati la Amazon tricolore: si tratta della piattaforma, iCarry.com: si può spedire qualsiasi cosa in ogni angolo di una città con un clic. Vogliamo consegnare un pacco ingombrante a un amico dall’altra parte della città, ma siamo a piedi e abbiamo tutt’altro da fare. Ci vorrebbe qualcuno che si prestasse a recapitarlo al posto nostro. La soluzione, come sempre più spesso accade, ci arriva da un portale di sharing economy: ecco, iCarry, rete di corrieri nata a Roma tre anni fa, fa al caso nostro. Sulla piattaforma possiamo scovare persone comuni che vivono nella nostra zona disposte a far pervenire nel giro di poche ore con il mezzo più adatto: dalla bici ai mezzi pubblici, passando per auto e furgoni. In cambio di un rimborso spese più economico del prezzo di un corriere.

iCarry sta alle spedizioni come Uber ai taxi: una community in espansione, gli iscritti sono concentrati soprattutto nei capoluoghi del Centro-Nord e nelle grandi metropoli. I vantaggi? Anzitutto il prezzo, più basso rispetto agli operatori tradizionali, e poi meno emissioni di Co2: la gente comune che effettua i recapiti al posto nostro si trova già nei dintorni, non deve spostarsi appositamente. E grazie all’algoritmo di consegna Golieri interno al sito viene informata sugli itinerari migliori. Nei mesi del Covid ha portato il fatturato a più 200%. Visto il successo sono adesso sostenuti anche dal Gruppo Marzotto.

Due romani con una grande idea

L’idea è venuta a due ventiquattrenni romani, i “visionari” dallo sguardo lungo Daniel Giovannetti e Gabriele Ferrieri. Studenti in Economia al momento del lancio della start up. Hhanno ‘fiutato’ la lacuna dei corrieri tradizionali sui piccoli tragitti urbani e il bisogno di un servizio a basso costo. Ma come funziona? Ci si iscrive gratis inserendo e-mail e telefono, o accedendo con un profilo social. Si indica il punto in cui ci troviamo e dove vogliamo recapitare il pacco: possono essere documenti, la spesa fatta al supermercato; valigie pesanti o anche mobili. Purché il pacco sia trasportabile almeno su un furgone. A quel punto iCarry ci mostra i 20 migliori corrieri in base a prezzo, distanza, mezzo usato e feedback ricevuti Si sceglie il trasportatore occasionale cui affidarci, e paghiamo tramite Paypal il contributo spese. Ogni corriere fissa il suo prezzo, in media 0,25 euro a km. iCarry trattiene per sé il 20% della somma versata, e paga il compenso al trasportatore a consegna avvenuta.

Diventare iCarrier, un’opportunità per i giovani

Un ausilio per le aziende. Oltre ai consumatori, iCarry mette il proprio meccanismo a disposizione soprattutto delle aziende e dei portali di e-commerce. Nata in un un’era pre- Covid, iCarry è stata una manna dal cielo nel periodo di crisi più acuto per consegnare i farmaci e la spesa agli anziani. Gli stessi esercizi commerciali si rivolgono a questa impresa esternalizzando le consegne alla nostra ‘flotta’ di Icarrier, come gli ideatori hanno ribattezzato i corrieri occasionali. Chi sono gli iCarrier? Studenti universitari che vogliono racimolare qualche risparmio, casalinghe, pensionati ancora attivi e giovanili. Diventare corriere occasionale non è difficile, ma bisogna passare i rigidi controlli del portale. Chiunque voglia candidarsi deve anzitutto esibire i propri documenti (carta d’identità, codice fiscale) tutti verificati dal sito, poi rendere noti i mezzi a propria disposizione e autocertificare il proprio stato di salute ottimale. Infine superare un’intervista telefonica con il responsabile, una sorta di colloquio. Gli iCarrier più attivi possono guadagnare anche fino a 5000 euro l’anno, circa 416 euro al mese.