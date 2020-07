Rettifica – Pena di dieci mesi per il figlio del giudice che condannò Berlusconi. Ricorso in Cassazione

È stato condannato a 10 mesi di reclusione lo scorso ottobre (e non più a dieci anni, come da primo grado e da precedente articolo pubblicato sul Secolo) con sentenza ancora non definitiva perché pende ricorso per Cassazione l’ex pm di Milano Ferdinando Esposito, figlio del giudice Antonio Esposito, presidente del collegio che ha condannato Silvio Berlusconi nel processo Mediaset nel 2013.

Ferdinando Esposito era accusato di aver tentato di indurre l’avvocato Michele Morenghi e una dirigente immobiliare a sottoscrivere un contratto di affitto della sua abitazione attraverso una società facente capo ai due, dunque a pagargli l’affitto di casa. Esposito ha risposto anche dell’accusa di induzione nei confronti di un commercialista al fine di ottenere un prestito di denaro, allettandolo con la possibilità di presentargli magistrati che potessero poi affidargli incarichi come consulente.

Come precisato dai propri legali con richiesta di rettifica inviata al Secolo d’Italia, la precente sentenza di condanna a due anni, dunque, non esiste più e si è in attesa del pronunciamento della Cassazione.