Ostia: “Italiani abituatevi a dormire per strada”. Il delirio di Anpi e centri sociali oggi in sit-in

L’antifascismo delirante dell’ultrasinistra di Ostia fa rabbrividire. “Italiani abituatevi a dormire per strada”. “I vostri figli? Dateli ai servizi sociali”. Ecco dove osa la straordinaria umanità degli antifascisti di Ostia, che questo pomeriggio si riuniranno in sit-in nei pressi dello stabile di Via delle Baleniere. Alla manifestazione, permessa dalla Questura, contro l’occupazione a scopo abitativo di 20 famiglie italiane hadato l’adesione tutta la galassia rossa. Anpi e centri sociali scendono in piazza per sloggiare 20 famiglie e diversi bambini in emergenza abitativa. Questi nuclei hanno il peccato di essere italiani e di essere stati difesi da CasaPond. E per questo considerati nemici e privati della loro dimensione di emergenza. Bella roba.

Metodo Bibbiano per i figli

La giornalista Francesca Totolo riporta sui suoi canali social il “messaggino” della pagina @antifàOstia: ecco cosa scrivono a proposito delle 20 famiglie povere: “far capire a padri e madri in difficoltà che i loro bambini devono essere affidati ai servizi sociali. E loro devono trovare un posto per dormire o abituarsi all’idea di farlo in strada”. Un delirio, tra il metodo Bibbiano e l'”arrangiatevi”.

“Complimenti a queste persone piene dei amore e altruismo verso i loro connazionali”, commentano in rete. Ecco chi sono questi signori: “viene fuori la verità”, scrive un altro. “Possibile che nessuno ne chieda conto nelle sedi opportune? E faccia le dovute indagini che aberrazioni del genere non siano già successe?”, scrive un utente.

Ostia potrebbe diventare una polveriera. “Prendiamo atto che nonostante i nostri appelli agli organizzatori e alla Questura di Roma, la manifestazione di Anpi, Pd, e centri sociali antifascisti che chiedono lo sgombero di famiglie e bambini di Area 121, si svolgerà a 300 metri dalle nostri abitazioni”: è stato il commento delle famiglie di Area 121. Che chiamano a raccolta amici e residenti del quartiere a difesa degli occupanti: gli occuoanti sono famiglie italiane in difficoltà, padri, madei e bambini in emergenza abitativa. E un invito a a non lasciare sole queste famiglie è arrivato anche dal consigliere municipale di CasaPound a Ostia, Luca Marsella.

Staremo a vedere cosa accadrà: la manifestazione rossa si preannuncia con il triste presagio di disordini per la sicurezza pubblica, ma anche per la sicurezza sanitaria. Abbiamo visto le manifestazioni dell’Anpi del 25 aprile svolgersi senza precauzioni di distanziamento e quant’altro. Si chiuderà un occhio anche oggi?