Vergogna. Lapidario il primo post della giornata di Giorgia Meloni su Facebook. “2.600.000 lavoratori aspettano ancora i soldi della cassa integrazione di marzo. Ma il governo continua a fare promesse. Vergogna”. La leader di Fratelli d’Italia, poco prima di incontrare Matteo Salvini, torna sulla scandalosa gestione della Cassa integrazione in deroga. Che quasi nessun cittadino ha ancora ricevutoi Malgrado gli impegni solenni di Conte che aveva garantito il pagamento entro metà aprile.

Uno scandalo che si aggiunge a quello de tira e molla sulle linee guida per la riapertura delle attività. Nella ultima conferenza stampa fiume di Conte del 16 maggio, infatti, non una parola su imprese e cassa integrazione. “Il 18 maggio la quasi totalità delle attività produttive potrà ripartire, sarà sufficiente attenersi ai protocolli, pena multe salatissime e sanzioni”, commentava la Meloni sabato scorso. “Peccato che molti di questi protocolli vengano resi noti ora, o siano addirittura un mistero, a meno di 36 ore dall’apertura. Intanto, non una parola sulle centinaia di migliaia di persone che ancora aspettano la cassa integrazione. O il bonus per gli autonomi, o sulle imprese in attesa di una liquidità che non è mai arrivata. L’Italia non merita tanto cinismo e pressappochismo. Per questo il 2 giugno daremo vita a una grande mobilitazione, nel rispetto delle norme di sicurezza, per dare voce agli italiani stufi della propaganda e che pretendono risposte concrete”.