Il plasma iperimmune contro il coronavirus sta diventando un business? Le Iene puntano i riflettori sull’ultima novità che riguarda la cura contro il Covid: la Kedrion Biopharma ha presentato in Senato un progetto farmaceutico legato all’utilizzo del plasma.

La Kedrion Biopharma, con sede in Toscana e con un fatturato annuo di circa 800 milioni, è di proprietà della famiglia Marcucci. L’amministratore delegato è Paolo Marcucci, fratello maggiore del senatore e capogruppo Pd Andrea, che a sua volta è consigliere di amministrazione di Kedrion con funzione di supervisione sugli Stati Uniti. A ciò si aggiunge il fatto che l’Aifa e l’Iss hanno scelto Pisa (in Toscana) come capofila della sperimentazione della cura al plasma estromettendo Mantova e il dottor Giuseppe De Donno.

Quindi da prodotto a basso costo il plasma iperimmune potrebbe diventare prodotto farmaceutico. Proprio ciò che paventava Giuseppe De Donno, il pioniere della cura al plasma contro il Covid. Quest’ultimo, che ha riaperto il profilo Fb, ha annunciato ai suoi followers che gli è stato assegnato il premio dedicato a San Giuseppe Moscati. “Era un dottore napoletano che curava la gente “gratuitamente” e veniva chiamato “dottore santo”. Ora, io santo non lo sono, e, vi confesso, non credo di meritare un premio dedicato a una così alta figura. Questo premio lo accetto a nome di tutti i pazienti che non abbiamo salvato, a nome di Massimo Franchini e di tutti i nostri colleghi, ma, soprattutto, a nome di tutti i meravigliosi donatori. Ricordatelo. La vostra donazione salva e chi salva una vita salva il mondo intero!”.