Vergognosa esclusione dell’Italia da alcune mete estive. Colpevole l’esclusione del nostro Paese da alcuni paesi della Ue. Gli italiani che vorrebbero trascorrere le vacanze all’estero dovranno limitare le loro scelte. I turisti provenienti dall’Italia non sono «graditi» ad alcuni Stati anche all’interno dello spazio Schengen.

In Grecia e Austria gli italiani non sono graditi

La Grecia venerdì ha stilato la lista dei 29 Stati graditi. Sono 29 e al momento l’Italia è assente. Viene considerata ancora un focolaio di contagi. L’elenco sarà modificato a luglio. In cima alla lista c’è l’Austria. Che dal 15 giugno consentirà la libera circolazione con Germania, Svizzera e Liechtenstein. Ma non con l’Italia. Anche la Svizzera, che apre i confini il 15 giugno, non vuole gli italiani. Dal 20 giugno apre al turismo internazionale anche la splendida isola di Cipro. Anche questa meta è esclusa per gli italiani. Off limits anche Danimarca, Germania, Malta, Finlandia, Polonia, Romania, Ungheria, Svezia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Belgio, Bosnia, Polonia, Norvegia, Montenegro, Ucraina e Russia. Alcune nazioni, come l’Austria e la Germania potrebbero rivedere la loro posizione. Bruxelles spinge per una linea comune.

Porte aperte in Francia, Portogallo e Spagna

Ma non è finita: ci sono Paesi, come il Regno Unito, che imporranno una quarantena ai turisti. Chi non aderirà all’auto-isolamento dovrà pagare una multa di 1.000 sterline. Stessa decisione è stata presa dall’Irlanda, dalla Bulgaria e dalla Macedonia del Nord. Più incerta la situazione in Islanda. Non restano che la Francia, che aprirà le frontiere a metà giugno. L’Olanda che dal primo luglio farà ripartire il turismo internazionale. Il Portogallo che apre ai turisti stranieri, Italia compresa. Anche la Spagna a luglio revocherà la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori. Le compagnie aeree già da domani dovrebbero riattivare le mete più desiderate. Come Maiorca, Costa del Sol e Costa Blanca. Aprono i confini senza limitazione anche la Turchia, la Croazia, destinazione molto amata dagli italiani: sarà necessario solo provvedere alla prenotazione. Stessa politica è adottata dall’ Albania e dalla Serbia. Il Kosovo, invece, permetterà l’ingresso ai turisti da metà giugno.Tra i Paesi baltici, per chi ama il freddo, si potrà visitare la Lettonia.