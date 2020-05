Mentre penso se e come poter essere a Roma il 2 giugno a gridare basta a questo governo di dilettanti allo sbaraglio che ha recluso una nazione intera, mortifero per l’Italia, le imprese, le famiglie, mi aggiro perplesso per la mia città, Trieste.

Qui, dalla settimana scorsa, siamo un po’ meno in prigione, rispetto ad altri connazionali meno fortunati: la Regione a guida Fedriga comprende che la blindatura e il cosiddetto “distanziamento sociale” condannano a morte imprese ed economia. In realtà tutte le attività che hanno a che fare con la socialità e l’incontro degli uomini, che è poi la nostra essenza figlia dell’agorà, hanno subito e subiranno colpi drammatici: molti non riapriranno mai, altri licenzieranno la metà e più dei dipendenti, famiglie intere non avranno tra poco da mangiare. Il governo promette e tace. E non scuce un soldo per la nostra gente.

Il Covid regala Trieste al dominio afghano

Passo, a dovuta distanza, tra donne e uomini rispettosissimi delle regole, come da antica tradizione asburgica: incrocio ragazzi, loro sì un po’ piu vicini: tutti rigorosamente con le mascherine, come in un gigantesco film di fantascienza.

Poi però incontro gli assembramenti, quelli sì vietati, ma per taluni le regole non valgono. Sono afghani, pachistani, poi in misura minore, bengalesi e africani; a Trieste. Seduti a terra, agli angoli, sulle panchine, sulle aiuole o sotto gli alberi, meglio se con cellulare; oppure camminano a gruppi (le mascherine sono un optional) occupando il marciapiede, cosa loro ormai. Questi non li multerà nessuno e se anche qualcuno lo facesse sarebbe lavoro vano: possono agire come ritengono. Tempo fa un gruppetto catturò un piccione e se lo mangiò sanguinolento e spiumato nella piazza dedicata ad Oberdan. Non sapevano che qui non si può…

Chi sono, da dove arrivano? Noi ci siamo abituati ormai, ma l’abitudine non è buon segno perché è così che ogni giorno si perde libertà, identità, sovranità. E’ l’onda della “rotta balcanica”, quella che non fa notizia come gli sbarchi di 500 persone alla volta traghettati dalle ONG sulle coste dell’Italia insulare e meridionale. Ma arrivano ogni giorno e ogni notte, cinquanta, ottanta, cento. Questi giungono a piedi e la Turchia riapre ad intermittenza le porte per ricattare l’Italia e l’Europa e farsi pagare. Erdogan lo disse chiaro.

Li incontri a gruppi dalla frontiera

Qui a Trieste gli afghani li vedi con i loro tuniconi che ti ricordano quelli delle immagini coi russi a Kabul, oppure piuttosto con le tute di fattura cinese donate loro dai passeur o magari rivestiti delle ONG. Se prendi le strade dell’altipiano li incontri a gruppi che scendono dopo aver passato la frontiera con la Slovenia. Nei sentieri e nei boschi del Carso e della Val Rosandra, dove un tempo si facevano le passeggiate, trovi imbarazzanti mucchi di scarpacce e vesti cenciose abbandonate a testimonianza dell’arrivo a destinazione, documenti d’identità bruciati e fatti a pezzi che svolazzano tra le siepi. C’è una grotta piena di questa robaccia.

Alcuni li intercettano, altri chissà. La Polizia ha allestito un tendone di prima accoglienza sul confine, quando invece sarebbe da aspettarsi che si provvedesse a respingerli.

E mentre noi viviamo reclusi, si ingrossa la grande marcia della rotta balcanica. Migliaia di italiani intanto sono ancora bloccati in diversi paesi nel mondo e non riescono a rientrare. Il governo non li aiuta e Di Maio dichiara che “non possono rientrare tutti perché aumenterebbero il rischio pandemia”.

Vien voglia di piangere ma sarebbe piuttosto l’ora di ribellarsi.