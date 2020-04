“Mi sento fortunato a trovarmi qui in questo momento, sono incappato in una coincidenza favorevole, sono un privilegiato”: l’ex-premier Lamberto Dini sta trascorrendo la sua quarantena dorata in Costarica, assieme alla moglie, Donatella

L’ex-premier che prende 2 pensioni e un vitalizio per un totale di oltre 30.000 euro lordi al mese passa le sue giornate fra tennis e piscina.

“Ora sono in CostaRica. Ero venuto qui con mia moglie per un soggiorno breve. Poi è scoppiato il Coronavirus. E sono rimasto bloccato”, spiega Dini.

In collegamento con Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’ex-premier, ministro e senatore che tagliò le pensioni degli italiani nel 1994 e impose il divieto di cumulo, spiega come se la (s)passa.

Lui che, secondo il giornalista Mario Giordano, incassa 7mila euro dall’Inps, 18mila euro dalla Banca d’Italia e 6mila euro lordi di vitalizio.

Dunque Dini racconta, ai microfoni della Rai, come sta vivendo il suo lockdown nel paese sudamericano. Dove è rimasto “bloccato” quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus.

“Sono a casa con mia moglie. Una casa grande. Qui poi si può viaggiare. Il Paese non è chiuso. Ci sono solo precauzioni da seguire”, racconta Dini.

”Qui siamo tranquilli. Qui hanno chiuso molto presto gli aeroporti. E i contagi sono stati pochissimi. Mi sento fortunato a trovarmi qui in questo momento, sono incappato in una coincidenza favorevole, sono un privilegiato”, ammette.

Ha compiuto in Costa Rica i suoi 89 anni? ”Si, il 1° marzo ho festeggiato qui i miei 89 anni. Ma nessun ristorante: quelli sono chiusi, come i musei, i cinema e i teatri”.

Cosa fa durante questa insolita quarantena sudamericana l’ex-premier Dini? ”Sostanzialmente faccio una vita da vacanza, anche perché non ho alternative. Vado in piscina, mi muovo, gioco a tennis. E sono perfettamente informato su quanto avviene nel nostro Paese, non solo attraverso la tv italiana ma con la rassegna stampa”.

Quando tornerà in Italia? chiede il giornalista.”Io vorrei tornare presto – sostiene Dini. – Attendo che lo si possa fare perché non ci sono voli per l’Europa ora. Tutte le compagnie sono chiuse”. Forse con 30.000 euro in tasca qualcuno che ti riporta a casetta non è difficile trovarlo.