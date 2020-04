La figlia di Giuseppe Corghi, uno dei due partigiani che uccise don Rolando Rivi nel ’45, domenica pomeriggio si presenterà nell’antica pieve di San Valentino di Castellarano – luogo in cui nacque il seminarista – e chiederà perdono ai fedeli per ciò che ha commesso suo padre. Lo scrive Il Resto del Carlino.

La richiesta di perdono

La figlia del partigiano chiederà perdono per l’assassinio “dallo stesso altare sotto il quale è custodito in un’urna di cristallo il corpo di Rolando proclamato beato dalla Chiesa il 5 ottobre del 2013. Al suo fianco ci sarà il vescovo Massimo Camisasca che celebrerà la messa per il settantatreesimo anniversario del martirio che ricorre il 13 aprile”.

“La donna – scrive ancora il quotidiano – ha dato la disponibilità a parlare in un’occasione pubblica e in un momento così denso di significato dopo essersi avvicinata alla Fede e aver compiuto un percorso personale profondamente spirituale”.

Chi era Rolando Rivi

Il seminarista quattordicenne Rolando Rivi fu vittima innocente di una banda di partigiani comunisti il 13 aprile 1945 nell’Appennino modenese. Il giovane trovò la morte dopo tre giorni di torture e prigionia.

Era nato nel 1931 a Castellarano, in provincia di Reggio Emila, figlio di contadini cristiani. Si pensava che la sua giovane età lo avrebbe preservato dalle crudeltà della guerra civile, ma non fu così. In quel periodo i partigiani assassinarono numerosi uomini e donne di chiesa, e Rolando non fece eccezione, anche perché era talmente orgoglioso del suo abito talare da seminarista, che non se lo toglieva mai, malgrado fosse stato invitato a farlo.

I genitori lo cercarono disperatamente e qualche giorno dopo fermarono una dei partigiani della zona per avere notizie del loro ragazzo. Il criminale disse che era stato proprio lui ad ucciderlo, e dette indicazioni per ritrovare la salma. I genitori insieme col parroco lo dissotterrarono, trovano il corpo pieno di lividi, ecchimosi, ferite e i due colpi mortali di pistola, una alla testa e uno al cuore. Alla fine della guerra civile, la tomba di Rolando nel cimitero di San Valentino divenne meta di pellegrinaggio. Dal 1997 il corpo si trova nella chiesa del paese.

Nel 1951 la corte di assise di Lucca condannò Giuseppe Corghi, che aveva materialmente sparato al ragazzo, e Delciso Rioli, comandante della brigata partigiana garibaldina “Dolo”, a 23 anni di reclusione, ma alla fine ne scontarono solo sei grazie all’intervenuta Amnistia Togliatti.