“Salvini non è in linea col Vangelo”: il vescovo scatenano contro il popolo della Lega

Presi in contropiede, i preti buonisti non demordono e si dicono esterrefatti dalle parole aperturiste del Cardinale Camillo Ruini verso Matteo Salvini. L’invito alla Chiesa ad aprire un dialogo “necessario”con il leader della Lega, ha suscitato l’ostilità dei cosiddetti “preti di strada”. Il cardinale con le sue parole ha scosso gli ambienti progressisti e bergogliani. Un ciclone che divide il mondo cattolico. Prima padre Alex Zanotelli aveva risposto a caldo “sconfessando” la posizione del Cardinale Ruini. Salvini rappresenta un’“estrema destra di cui bisognerebbe solo avere paura. Sono esterrefatto dalle parole del cardinal Ruini”, ha affermato il prete comboniano.

Lo segue a ruota il vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero. Con un intervento ancora più duro. Dopo Salvini è il popolo della Lega ad essere giudicato e insultato. In un’intervista al Corriere della Sera il vescovo fa delle affermazioni pesanti: “Non penso che il popolo di Salvini sia il popolo cattolico. Anche se è fatto di cattolici. Si professa tale, ma non lo è. Sia per il rapporto con i migranti, sia nel dialogo con le altre religioni. Non basta brandire rosari e croci per definirsi cattolici”. Le parole del Cardinale Ruini stanno scatenando un putiferio. Una parte del mondo cattolico, quello proressita, non intende minimamente aderire al dialogo con Salvini e, a quanto pare, con ua grande fetta di italiani.