Il governo prende tempo sul caso Ilva, anche se tempo non ce n’è. All’indomani del disastroso passo indietro di ArcelorMittal, Palazzo Chigi conferma che l’incontro tra Giuseppe Conte e i vertici del gruppo franco indiano è stato spostato a domani mattina. Era previsto per oggi alle 16. La circostanza sembra confermare l’estrema difficoltà in cui si trova l’esecutivo. Sia di fronte a possibili soluzioni aziendali, sia di fronte a una via d’uscita politica. Se AccelorMittal ha deciso di ritirarsi, infatti, la responsabilità è tutta in capo alla maggioranza giallo-rossa: la rescissione del contratto è conseguenza della cancellazione dello scudo penale per i reati ambientali che era previsto per i manager dell’azienda.

ArcelorMittal gioca d’anticipo

Ora il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, è al lavoro per dimostrare che «non esistono i presupposti giuridici per il recesso». Ma, appunto, va dimostrato e, ad oggi, sono davvero in pochi a crederci. E la ArcelorMittal gioca d’anticipo. Stanotte, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, i vertici della multinazionale hanno depositato al Tribunale di Milano la richiesta di accertamento delle ragioni che hanno condotto a recedere dal contratto di affitto e acquisizione degli impianti dell’ex gruppo Ilva. Non solo, mentre tenta goffamente di recuperare terreno sul fronte esterno, il governo deve vedersela anche con il fronte interno, aperto dal solito Matteo Renzi. Il quale, però, stavolta colleziona a sua volta un tonfo.

Renzi ha un piano per l’Ilva, ma è irrealizzabile

Il leader di Italia Viva, infatti, ha immediatamente fatto sapere di essere al lavoro per una soluzione alternativa. “Io ritengo che Mittal se ne voglia andare e stia cercando pretesti”, ha scritto Renzi nella sua enews, aggiungendo che “io non mi rassegno alla chiusura di Ilva. E lavoro per evitarla”. Secondo le indiscrezioni, Renzi sarebbe al lavoro per un’alternativa che replicherebbe la cordata, scesa in campo contro ArcelorMittal, con gli indiani di Jindal, Arvedi e Cdp.