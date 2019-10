Roma fa paura. L’ultimo episodio da Bronx risale a ieri sera quanto un ragazzo, un 25enne, per difendere la sua fidanzata ha reagito a una rapina e i criminali gli hanno sparato un colpo in testa. Operato d’urgenza, a quanto risulta il giovane sarebbe in pericolo di vita.

Reagisce a una rapina: gli sparano un colpo alla testa

Un episodio di una brutalità inaudita degenerato in una tragedia inaccettabile. Un dramma che si è consumato in pochi, concitati istanti, ieri sera poco prima della 23.30 in via Monsen, in zona Caffarella a Roma. Il 25enne interviene, reagisce al tentativo di rapina in corso e viene freddato con un colpo alla testa che lo riduce in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito tra gli altri in queste ore dal sito del Tgcom24, «il 25enne era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino. Al tentativo di reazione del giovane, gli hanno sparato alla testa».

Rapina violenta: s’indaga per tentato omicidio. Ricercati 2 uomini

Gli inquirenti al lavoro sul caso sono riusciti a … una prima parziale ricostruzione della dinamica criminale. I due giovani stavano indirizzandosi verso un pub. Erano quasi arrivati quando sono stati avvicinati e immediatamente aggrediti alle spalle, tanto che sembra che un proiettile sia arrivato a infrangere un vetro del locale. Per l’efferata rapina adesso si cercano due uomini, indagati per tentato omicidio. Intanto, il ragazzo è stato operato d’urgenza: sarebbe in pericolo di vita. Meno terribili gli esiti riportati dalla ragazza, una 24enne di origine ucraina, che se l’è cavata con una contusione alla testa. E un terrore che sarà difficile dimenticare.