La faccia tosta di Di Maio. La mutazione genetica dei Cinquestelle. Un tempo bastava un avviso di garanzia per cancellarti dal genere umano. Adesso, anche se hai una condanna in primo grado per truffa sui soldi dei terremotati dell’Aquila, nessuno ti tocca e anzi ti puoi occupare di tavoli importanti alla Farnesina.

Di Paolo Dionisi il Secolo d’Italia si era occupato lo scorso 12 settembre, avvisando pubblicamente il ministro degli Esteri.

La riunione con l’opposizione siriana

Il diplomatico in questione, che si era dimesso anni orsono dalla Farnesina, è stato recentemente riassunto e chiamato a coordinare le iniziative per la Siria. Appena tre giorni dopo il nostro articolo, come se nulla fosse, Dionisi (nel cerchio nella foto) ha partecipato ad una riunione con l’opposizione siriana in qualita’ di inviato speciale per Damasco. La riunione risale al 15 settembre. L’inviato speciale per la Siria e’ un ambasciatore itinerante che deve tenere i contatti con tutti i principali attori della crisi siriana, a cominciare dalle forze di opposizione al regime di Assad.

Di Maio fa spallucce

La riunione con l’opposizione ha avuto luogo a Roma, al Ministero, Direzione Generale degli Affari Politici ed il lancio stampa con la foto e’ di un agenzia vicina alle forze dell’opposizione. Testimonia la grande visibilita’ del nostro ad una settimana dalla nomina e nonostante la pubblicazione dell’articolo che avrebbe dovuto spingere il Ministero a non esporlo, almeno in attesa di chiarire la situazione. Detta in due parole, se ne infischiano dei terremotati e vanno avanti per la loro strada.

Di Maio è decisamente cambiato, evidentemente. Basta lavorare per lui. Lui fa spallucce.