Foto di bambini abusati da pedofili sul sito, bufera sulla Bruzzone

La nota criminologa non viene citata a caso: è lei il direttore scientifico e vicepresidente di “La Caramella Buona”, la onlus che ha inaugurato due giorni fa il portale ‘Volti Nascosti’ (Hidden Faces) dove si trovano appunto le immagini delle bambine. “Sappiamo che sono vittime, perché erano in quei video”, si legge sul portale in riferimento ai filmati pedopornografici segnalati alla Polizia Postale. “Ne conosciamo i volti e di molti anche la nazionalità. Ma quello che non sappiamo è il loro nome e un indirizzo, per permettere alle forze dell’ordine di intervenire e salvarli. Ora tutti voi avete ora questa opportunità”, è l’invito diffuso online ai cittadini.

“Il fine non giustifica i mezzi, malgrado le buone intenzioni – evidenzia Elisei – Trovo inopportuna questa pubblicazione e i rischi non sono da poco. D’altronde, ci interesserebbe sapere chi ha dato all’associazione l’autorizzazione a diffondere queste immagini. Un’operazione giustificabile solo se proviene dall’autorità giudiziaria”.