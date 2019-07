Terrore a Jesolo, banda multietnica di 30 teppisti pesta a sangue tre bagnini

Terrore in spiaggia a Jesolo: una banda multietnica di teppisti, composta da circa trenta ragazzi, tutti giovanissimi, molti dei quali tra i 15 ed i 16 anni, tra italiani e stranieri, residenti a Treviso città e provincia, ha aggredito, offeso e picchiato selvaggiamente tre bagnini, mandandoli in ospedale. Una vera e propria azione punitiva progettata per il pomeriggio per lavare l’onta, questa la loro incredibile interpretazione, di essere stati spostati da dove, al mattino, si erano posizionati, ovvero a ridosso della torretta (cosa non consentita, per questioni di sicurezza).

I picchiatori si sono poi vantati con i video sui cellulari della loro spedizione punitiva. «Sei in ospedale adesso eh? Bagnini m…. ciao ciao bagnini… non servono i bagnini … licenziati!». Le indagini sono in corso per individuare tutti i componenti del branco. Alcuni di loro, già individuati, sono di Treviso.

“Pene severe contro questi teppisti. E da parte nostra ci costituiremo parte civile – dice il presidente di Federconsorzi, Renato Cattai – E’ inammissibile che succedano situazioni del genere da parte di quattro teppisti. Ai nostri angeli, perché così devono essere considerati tutti coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza in mare, va tutta la nostra solidarietà”. Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha condannato l’episodio “che macchia l’immagine della nostra città”.