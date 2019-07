Macelleria Popolare – Milano

Macelleria Popolare

Piazza XXIV Maggio – Mercato Coperto – 20123 Milano

Tel. 02/39468368

Sito Internet: www.mangiaridistrada.com

Tipologia: macelleria con cucina

Prezzi: insalata di trippa al piatto 6,50€, cervella fritte 8€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Conferma di voto per questa macelleria atipica dove si può comprare dell’ottima carne e al tempo stesso mangiarla sul posto. Il locale nasce da un’idea dei proprietari di Mangiari di Strada – indirizzo che quest’anno non è in guida per via di un allagamento che ha interessato i locali e che ne ha tardato la riapertura – che, come per la casa madre, hanno puntato tutto sulla qualità delle materie prime: carni bio altamente selezionate allevate al pascolo. La scelta è ampia e variegata, con diversi tagli e svariate tipologie, sapientemente preparate per farcire morbidi panini o da mangiare al piatto: così è stato per la gustosa insalata di trippa (scelta tra i piatti del giorno), dalla piacevole consistenza ed equilibrio di sapori, e per le cervella fritte, croccanti e asciutte, da noi assaggiate. Da bere ci sono birre artigianali e vini alla mescita.

AMBIENTE

In realtà è un banco del mercato coperto costruito sulla darsena, quindi non ci sono tavolini dove accomodarsi, bensì solo posti in piedi attorno al bancone.

SERVIZIO

Cortese ed esperto.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –