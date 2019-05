Toh, rispunta Gentiloni e la spara grossa:«I sovranisti porteranno l’Italia ai margini dell’Europa»

Toh, rispunta Gentiloni e la spara grossa.”Senza un risultato forte della lista del Partito democratico le liste nazionaliste populiste rischiano di portare l’Italia ai margini dell’Unione Europea”. L’ex presidente del Consiglio lo ha detto a margine di un incontro elettorale a Vittorio Veneto. “Questa è la posta in gioco – ha continuato Gentiloni -. Giochini politici in Parlamento il Pd non ne farà”. “Credo che le battute di questi giorni abbiano fatto molto male alla nostra economia, ci costano dei miliardi in più ogni anno. I litigi interni di questo Governo sono pagati dagli italiani del sud, come da quelli del nord, ma forse in queste zone del Veneto lo vediamo ancora più chiaramente”. “Il Governo e soprattutto la Lega di Salvini parla di nord, di autonomie, di dinamismo delle società del nord, e poi si fanno delle cose inconcepibili” , Così parlò l’ex presidente del Consiglio. Ma nessuno se ne accorse…