L’Anas smonta la funivia della Raggi: «Il progetto è incompleto e irrealizzabile»

Non solo i comitati di quartiere. A bocciare la funivia Casalotti-Battistini ora arriva anche l’Anas. Negli incontri con il Comune l’ente ha sempre indicato come «ineludibile per concedere il permesso di sorvolo» la copertura del trattato di Gra interessato dal passaggio delle cabine. Nel progetto presentato ormai una settimana fa sul sito di Roma metropolitane, però, quell’aspetto non viene affrontato. Irrealizzabile, dunque, nonostante il Comune, sempre sullo stesso sito, facesse sapere che l’opera è già inserita nel Pums (il Piano urbano mobilità sostenibile).

Il no dell’Anas

La condizione non soggetta a trattativa posta dall’Anas per dare l’ok, così come riportato dal Corriere della Sera, era stata che vi fossero «piloni a distanza della sede stradale e copertura integrale del tratto». Un aspetto tecnico eluso dal Comune, che dovrebbe farsene interamente carico sia in termini progettuali sia in termini economici, per un impegno che secondo gli «esperti del settore», di cui riferisce il Corsera, sarebbe «non inferiore ai 10 milioni di euro» e richiederebbe la costruzione di 200 metri di struttura in «cemento, acciaio e plexiglass».

La bocciatura dei comitati di quartiere

Non uno scherzo, insomma, sul quale il Comune finora ha fatto scena muta, con buona pace del fatto che nella pubblicizzazione dell’opera sul sito di Roma metropolitane si parlava di un «progetto di fattibilità tecnico-economica completato». Progetto poi sparito per «problemi tecnici». L’assenza della copertura del Gra, però, non è l’unico elemento critico. I comitati di quartiere l’hanno bocciato alla luce della sua effettiva utilità. La funivia, il cui costo dovrebbe essere di 109,6 milioni non garantirebbe standard adeguati in termini di capacità e velocità, oltre al fatto che il capolinea di Battistini è stato programmato lontano dalla metro e in un’area dove oggi sorge una piscina pubblica. «Il prolungamento della metro A sarebbe meglio», è la posizione dei comitati di quartiere. Nella speranza, ancora non sopita, che intanto si riescano a riaprire le fermate chiuse.