FdI “invade” festosamente Napoli: a migliaia in corteo per una nuova Europa e un nuovo governo (Video)

FdI invade pacificamente le strade di Napoli con un corteo festoso, allegro e ordinato. La pioggia non ha scoraggiato i tanti, tantissimi partecipanti, che hanno sfilato per la città dietro striscioni che riprendevano lo slogan che anima questa giornata napoletana di chiusura della campagna elettorale di fratelli d’Italia: «Cambiare tutto in Europa, cambiare governo in Italia».

Una folla pacifica per le strade di Napoli: grande partecipazione al corteo di FdI con Giorgia Meloni

Tante, tantissime le persone arrivate a napoli dalla provincia e da molte altre regioni d’Italia. La folla pacifica di manifestanti si è ritrovata in Piazza dante da dove è partito il corteo che poi culminerà nel comizio conclusivo di piazza Matteotti dove, sul palco, si alterneranno prima dell’atteso discorso di chiusura affidato alla leader di FdI, Giorgia Meloni. Una grande mobilitazione, dunque, quella che in queste ore ha portato a Napoli oltre 100 pullman arrivati da ogni parte del Belpaese, i cui viaggiatori sono andati ad aggiungersi ai tanti che si sono spostati con mezzi propri, sia in auto che in treno. Tutti si sono ritrovati in Piazza Dante, da dove il corteo, che ha visto in testa la partecipazione festosa e goliardica dei ragazzi di Gioventù Nazionale, si sta muovendo verso Piazza Matteotti, sul cui palco si alterneranno in nome di un carnet fitto di appuntamenti e nomi, i candidati a sindaco di FdI dei vari capoluoghi di provincia: Andrea Romiti (Livorno), Marco Fioravanti(Ascoli), Nicola Baiocchi (Pesaro), Paolo Truzzu (Cagliari), Elio Congedo(Lecce).Non solo: prima del discorso di chiusura di Giorgia Meloni, sul palco parleranno anche importanti testimonial dei valori e della battaglie politiche e sociali portate avanti da Fratelli d’Italia. E quindi: uomini tutti i giorni in prima linea contro la camorra e le sue minacciose infiltrazioni quotidiane; contro la droga; contro la micro-criminalità, ma anche i rappresentanti delle famiglie numerose e gli imprenditori dell’agro-alimentare, impegnati – e sostenuti in questa battaglia da FdI – nella tutela e nel rilancio del made in Italy.