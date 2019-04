Parigi, spaventoso e inarrestabile incendio a Notre Dame. Crolla la guglia (video)

Un devastante incendio si è sviluppato nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Lo hanno riferito i media francesi, mentre le impressionanti immagini della cattedrale in fiamme hanno immediatamente fatto il giro del web. La cattedrale è stata evacuata. Immagini del fumo che avvolge il celebre monumento sono state postate su Twitter. Apparentemente le fiamme si sono sviluppate su una impalcatura e il tetto appare già fortemente compromesso. Secondo i pompieri l’incendio si è sviluppato alle 18.50 nel solaio della cattedrale ed è “potenzialmente legato” ai lavori di ristrutturazione in corso. Attorno alla cattedrale, uno dei monumenti più visitati d’Europa, è stato delimitato un ampio perimetro di sicurezza. I pompieri sono intervenuti in forze. L’incendio divampato nella cattedrale di Notre Dame, a Parigi, si sta allargando. Come riferisce Le Parisien, le fiamme si stanno estendendo progressivamente al tetto della cattedrale. Le impalcature allestite per i lavori di restauro, in parte già svolti, stanno crollando. La guglia della cattedrale di Notre Dame è crollata a causa dell’incendio che sta devastando il monumento. Lo riferiscono i quotidiani Le Figaro e Le Monde.

Sono in corso lavori di ristrutturazione. In particolare, sono state rimosse 16 sculture in rame – le statue di Gesù, dei 12 apostoli e i simboli degli evangelisti- che dovrebbero tornare al loro posto nel 2021. La cattedrale, che è stata costruita tra il 1163 e il 1345, attira quasi 13 milioni di visitatori ogni anno. In questo periodo, con l’avvicinarsi della Pasqua, il monumento è meta di un notevole flusso turistico.

“Un terribile incendio è in corso alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto, in stretta connessione con la diocesi di Parigi. Invito tutti a rispettare il perimetro della sicurezza”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rinviato il proprio discorso, inizialmente previsto per le 20, a causa del gravissimo incendio divampato nella cattedrale di Notre Dame, a Parigi. Macron, riferisce Le Parisien, avrebbe dovuto illustrare misure e provvedimenti dopo il grande dibattito che ha animato la Francia dopo le proteste inscenate dai gilet gialli.