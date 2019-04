Allarme su alcuni antibiotici di uso comune: scatta il ritiro. L’agenzia del farmaco (Aifa): non prescriveteli

L’agenzia italiana del farmaco chiede ai medici di non prescriverli

«Prescriva questi medicinali con particolare prudenza – consiglia ancora l’ente regolatorio italiano ai medici di casa nostra – agli anziani, ai pazienti con compromissione renale, ai pazienti sottoposti a trapianto d’organo solido e a quelli trattati contemporaneamente con corticosteroidi, poiché il rischio di tendinite e rottura di tendine indotte dai fluorochinoloni può essere maggiore in questi pazienti. Dev’essere evitato – evidenzia infine l’Aifa – l’uso concomitante di corticosteroidi con fluorochinoloni». È necessario, avvertono ancora i camici bianchi, informare «i pazienti di interrompere il trattamento ai primi segni di reazione avversa grave quale tendinite e rottura del tendine, dolore muscolare, debolezza muscolare, dolore articolare, gonfiore articolare, neuropatia periferica ed effetti a carico del sistema nervoso centrale, e di consultare il proprio medico per ulteriori consigli».

L’Agenzia Ema ha segnalato a livello europeo i rischi di questi farmaci

A livello europeo già l’Agenzia Ema si era occupata nei mesi scorsi di approfondire i rischi legati a questi antibiotici, dando indicazioni alle autorità dei singoli Paesi che, come nel caso dell’Aifa, stanno prendendo appropriate misure nelle varie nazioni. L‘Ema cita anche possibili problemi di depressione, insonnia, disturbi della vista e di altri sensi, in chi assume questi farmaci. «Sono stati segnalati soltanto pochi casi di queste reazioni avverse invalidanti e potenzialmente permanenti – precisa l’Ema – ma è verosimile una sotto-segnalazione. A causa della gravità di tali reazioni in soggetti fino ad allora sani, la decisione di prescrivere chinoloni e fluorochinoloni deve essere presa dopo un’attenta valutazione dei benefici e dei rischi in ogni singolo caso». «È positivo che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) abbia diramato una nota informativa ai medici su questi antibiotici, che danno grossi problemi di salute – commenta all’AdnKronos Salute Silvio Garattini, farmacologo fondatore e presidente dell’Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano –. Questo era già noto da tempo, ma l’informazione non deve mai cessare di circolare, altrimenti è difficile che la pratica medica possa essere efficace nell’evitare reazioni gravi».

L’ultimo rapporto Osmed dell’Aifa: «Utilizzarli con grande attenzione»

Secondo l’ultimo rapporto Osmed dell’Aifa, i fluorochinoloni sono la classe di antibiotici più usata in Italia dopo penicilline e cefalosporine di terza generazione, con una spesa annua pro capite di 2 euro. Ma, avverte l’esperto, «bisogna utilizzarli con grande attenzione: solo per i casi gravi e/o che non rispondono ad altre terapie antibiotiche. Ed è necessario che l’informazione su questi prodotti continui a circolare perché deve arrivare a tutti i medici. In questo modo, inoltre, chiunque si trova in terapia attualmente potrà chiedere al proprio medico curante informazioni aggiornate ed efficaci».