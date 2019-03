Via della Seta, molto rumore per nulla: non è la Cina che controlla le aziende europee…

La polemica strumentale contro l’avvicinamento – presunto – del governo italiano alla Cina, non ha ragion d’essere. Oggi sono usciti dei dati molto illuminanti. Nell’Unione europea hanno investito società o persone fisiche provenienti da circa 170 Paesi del mondo, con un ritmo che negli ultimi dieci anni è rimasto pressoché costante, nell’ordine di 1.500-2mila investitori l’anno. Agli investitori provenienti dagli Usa o dal Canada apparteneva nel 2016 la quota di gran lunga maggiore sul totale degli investimenti diretti esteri nell’Ue, sia per il numero delle società che per i beni posseduti. Lo si legge nel rapporto curato dalla Commissione Europea sugli investimenti diretti esteri nell’Ue, diffuso appunto oggi. Usa e Canada contano per il 29% delle imprese Ue a controllo non Ue, con una quota del 61,8% degli asset complessivi. A seguire, ma ben a distanza, vengono gli investitori dei Paesi Efta, come Norvegia e Svizzera, che come è noto non sono membri Ue, con il 12,3% delle imprese e l’11,3% degli asset; subito dopo ci sono i centri finanziari offshore, con il 10,9% delle società e il 3,8% degli asset. In media, gli investitori offshore controllano società più piccole rispetto agli investitori di altre aree. Cina, Hong Kong e Macao sono solo il quinto gruppo per il numero di imprese controllate (il 9,5% delle imprese Ue a controllo extra Ue) e il sesto in termini di asset, con il 3% del totale. È vero però che nel corso del tempo gli investitori cinesi nell’Ue sono cresciuti di importanza, passando da circa 5mila imprese nel 2007 ad oltre 28mila nel 2017; ma sono diventati più importanti anche quelli indiani, passati nello stesso periodo da 2mila a 12mila, e quelli russi, da 1.600 a 12mila. Quindi, tutta questa polemica per la CIna che è sempre più vicina, che ragion d’essere ha?