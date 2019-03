La zampata di D’Alema: «Perché la sinistra perse nel ’94? Perché scambiò l’Italia per i lettori di “Repubblica”»

“Per il Pds fu un amaro risveglio, le amministrative avevano dato l’illusione che la strada del governo fosse aperta”: cos ricorda Massimo D’Alema, che ha partecipato alla Lumsa, a un incontro moderato da Bruno Vespa, a 25 anni da quel voto, sul palco degli oratori con Pierluigi Castagnetti, Fabrizio Cicchitto, Massimo D’Alema, Paolo Gentiloni, Ignazio La Russa, Roberto Maroni e Gianpiero D’Alia. Il nuovismo fu il cavallo di battaglia di Berlusconi: “Anche noi – spiega l’ex premier – puntavamo sul nuovo, e incalzati dagli opinion leader, da ‘Repubblica’, si pensava che potevamo farcela facilmente”. “La sinistra si era fatta forte di quella vicenda giustizialista” nata con Mani pulite “ma si scambiava la società italiana, con i lettori del giornali”, ammette D’Alema. “Berlusconi mette in campo lo sviluppo del nuovismo, e su quel terreno era più competitivo di noi, che lo proponevamo tramite i quadri del vecchio partito comunista”. Dopo la sconfitta “Occhetto si dimise subito, si capì in una settimana che la proposta doveva essere di centro-sinistra, non solo progressista”. “Io – rivendica – andai a Mediaset, dicendo che era un patrimonio del paese, per rassicurare quella parte del paese che era anticomunista, a cui Berlusconi aveva dato voce di nuovo”. Nel frattempo Bossi sceglie Berlusconi e abbandona Mario Segni. “Era tutto pronto – ricorda Maroni – ma tornato a Milano, Bossi stracciò l’accordo, spiegandomi che voleva allearsi con Berlusconi, perché sarebbe stato più facile comandare”.