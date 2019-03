La bellissima Dalila Di Lazzaro rivela buffi retroscena del suo amore con Jack Nicholos

Ricordate Dalila Di Lazzaro? È stata una delle attrici più sensuali e raffinate del cinema italiano, in vero e proprio sex symbol degli anni Settanta e Ottanta. Recente ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, la la sempre elegante Dalila i è raccontata e ha svelato i dettagli del suo amore con Jack Nicholson, una storia durata dieci anni (nell’intimità la chiamava Sweet Dream). Un retroscena è veramente buffo_ “Girava per casa con delle pantofole leopardate”. Ve lo immaginate i protagonista di Chimatown e Shining grare per casa così conciato? Però la sua passione Dalila dece essere stata daccero travolgente se l’attrice oggi confessa che Jack con lei aveva un atteggiamento che “non è possibile descrivere in televisione“. E la splendida Dalila rivela anche di aver avuto e un trascorso con Richard Gere e Alain Delon, di cui ha svelato un aspetto sconosciuto: “Era perseguitato dalle donne, se le trovava ovunque e di questo ne ha sofferto“.