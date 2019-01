Strage di Acca Larenzia, la Rai la ricorda a “Politica d’annata”

La strage di Acca Larenzia e la comunicazione politica negli anni di piombo saranno protagoniste domani a Politica d’annata, la trasmissione condotta da Cristina Gimignani in onda su Gr parlamento ogni martedì e giovedì alle 21. Nel corso della puntata, saranno analizzati aspetti e personaggi che hanno animato gli anni più bui della storia della Repubblica, culminati con il rapimento di Aldo Moro.

In studio Maurizio Gasparri e Alessandro Amorese

Ospiti del programma, il responsabile editoriale di FdI Alessandro Amorese e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Nel suo intervento, il parlamentare analizza in particolare i dettagli della strage di Acca Larenzia, soffermandosi anche sulle indagini che si risolsero in un nulla di fatto e non furono in grado di assicurare alla giustizia i colpevoli.

Documenti d’epoca e canzoni per ricordare

Il programma delle trasmissione sarà arricchito, poi, con canzoni, interviste e documenti d’epoca, tra i quali l’annuncio in aula di Pietro Ingrao sul ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, volti a restituire uno spaccato drammatico del nostro passato prossimo.