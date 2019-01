«Quattro anni senza di te, papà meraviglioso»: la figlia di Pino Daniele commuove i social

“Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso“. Inizia così il post su Instagram che la figlia di Pino Daniele ha pubblicato nel giorno dell’anniversario della morte del padre “Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre”, scrive ancora la figlia del grande musicista e cantautore napoletano. “Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni. Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo”, conclude Sara. Pino Daniele si è spento la sera del 4 gennaio 2015 in seguito a un infarto che lo ha colpito nella sua casa di Orbetello in Toscana. Inutile la corsa all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove l’artista è stato dichiarato morto alle 22.45. Nato nel 1955, avrebbe compiuto 60 anni a marzo. Solo qualche giorno prima, il 31 dicembre, si era esibito a Courmayeur in quella che inaspettatamente è rimasta la sua ultima apparizione pubblica.