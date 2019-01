Partita Iva, cambiano le regole: tutte le novità previste dalla Legge di Bilancio

Regime forfettario per tutti i titolari di partita Iva che nell’anno precedente hanno conseguito fino a 65.000 euro di ricavi o compensi. Regole di accesso semplificate e nuovi limiti per evitare l’aumento del fenomeno delle false partite Iva: è che così che la Legge di Bilancio 2019 dà il via alla flat tax del 15% per imprese e professionisti. L’estensione del regime forfettario e l’eliminazione dei limiti di accesso differenziati sulla base del codice Ateco dell’attività esercitata è una delle novità fiscali più attese della Manovra. Il nuovo tetto di 65.000 euro non è l’unica modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.

Partita Iva, l’accesso al regime forfettario

Per l’accesso al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019 i titolari di partita Iva non dovranno più rispettare il limite di spese per collaboratori e dipendenti, di investimenti in beni strumentali e quello relativo alla percezione di redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 30.000 euro. All’abolizione di alcuni dei requisiti previsti fino allo scorso anno si affiancano tuttavia i nuovi limiti di accesso. In primo luogo, non potranno aderire al regime forfettario coloro che svolgeranno attività prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile. Porte chiuse anche per i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni, imprese familiari e ai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle esercitate dal titolare di partita IVA.