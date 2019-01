«Orlando, si vergogni, ci prende per il c… da 20 anni»: palermitani furiosi (video)

«Si vergogni, con quale coraggio si presenta». Leoluca Orlando, capofila dei sindaci ribelli al decreto Salvini sull’immigrazione, è stato pesantemente contestato dai cittadini palermitani durante la sua visita in uno stand di Confartigianato. Si sono allontanati dal posto,.Una presenza sgradita quella di Orando. Gli è stato contestato aspramente il suo esibizionismo che si era palesato non solo nell’occasione della crociata “porti aperti”, ma anche quando si mise a rimuovere l’immondizia che inonda Palermo solo in occasione della visita del Papa, senza poi peraltro risolvere una delle piaghe della città. I palermitani hanno poi rimproverato al sindaco di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?”, appunto. Lui, messo all’angolo e vista la mala parata, ha chiesto silenzio ma la discussione è degenerata fino a quando un uomo lo ha apostrofato così, come riferisce Il Fatto Quotidiano: «Orlando lei è un cornuto».

