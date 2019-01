L’ira di Giulia Bongiorno: «A sinistra vogliono creare il Far West»

La rivolta dei sindaci contro il decreto Sicurezza capeggiata da Leoluca Orlando e Luigi De Magistris è un atto gravissimo che mira al caos totale. Una ribellione che sta ridando fiato alle trombe sfiatate della sinistra e che getta il paese nel Far West. Ne è convinta il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, che in un’intevista Libero dice la sua in maniera molto netta: «Affermazioni estremamente violente, che abbinate all’annuncio di disapplicare la legge, sono di una gravità inaudita. Chi rappresenta un’istituzione non può ignorare le conseguenze di quello che fa e dice».

Bongiorno: «Vogliono il caos totale»

Giulia Bongiorno, nell’intervista commenta così le ultime dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e difende l’applicazione del decreto Salvini sulla sicurezza. «Se ciascuno di noi decide -avverte- di applicare la legge solo quando la ritiene valida e giusta, è il caos totale. Dicono che il Far West è quello che vogliamo fare noi della Lega con la legittima difesa, ma il vero Far West il loro: non pago il conto al ristorante perchè lo ritengo troppo caro, schiaffeggio chi credo mi abbia fatto un torto per strada, non applico la legge che non mi piace».

«Provocazioni per uscire dall’ombra»

La Bongiorno spara zero contro Orlando e De Magistris e vede nei toni virulenti con cui stanno animando lo scontro con il governo e Salvini «un tantativo di uscire dall’ombra. Palermo è in una situazione disastrosa, ci sono i rifiuti in mezzo alle strade. Napoli non mi sembra amministrata meglio. Quelle di Orlando e De Magistris – conclude la Bongiorno- sono provocazioni inscenate pr ottenere un po’ di visibilità».