F1, Schumacher compie 50. La moglie ai fan: «Stiamo facendo l’impossibile»

Domani, 3 gennaio, Michael Schumacher, in coma farmacologico dal 29 dicembre 2013 per i danni cerebrali causati da un incidente sugli sci, compie 50 anni e la moglie Corinna e tutta la famiglia ha voluto ringraziare i tifosi per l’affetto e rassicurarli sul campione di F1. «Siamo molto felici di festeggiare il 50esimo compleanno di Michael domani insieme a voi e diciamo grazie, dal profondo dei nostri cuori, per il fatto che possiamo farlo insieme», ha scritto la famiglia in un messaggio sul profilo Facebook del campione tedesco. «Come regalo a lui, e te e a noi, Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale. L’App ufficiale Michael Schumacher verrà rilasciata domani, in modo da poter rivedere tutti insieme i successi di Michael. L‘App è un altro traguardo nel nostro sforzo di fare giustizia a lui e a voi, i suoi fan, celebrando i suoi traguardi. Vi auguriamo molto divertimento con questa».

Schumacher è in coma dal 2013

«Michael – si legge ancora nel post – può essere orgoglioso di ciò che ha raggiunto, e anche noi! Ecco perché ricordiamo i suoi successi con la mostra di una collezione privata di Michael Schumacher a Colonia, pubblicando ricordi nei social e continuando il suo lavoro di beneficenza attraverso la fondazione. Vogliamo ricordare e festeggiare le sue vittorie, i suoi record e le sue esultanze», ha proseguito la famiglia. «Potete essere sicuri che è nelle migliore delle mani e che stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile per aiutarlo».

Ha vinto cinque titoli consecutivi

Ai tanti fan che non ha mai smesso di sperare in un risveglio di Schumacher dal coma, la famiglia del campione chiede comprensione: «Cercate di capire se, seguendo il desiderio di Michael, lasciamo un argomento sensibile come la sua salute, come sempre, nella privacy. Allo stesso tempo vi diciamo grazie di cuore per la vostra amicizia e vi auguriamo un sano e felice 2019». Schumacher dopo l’incidente di cinque anni fa vive in un’ala appositamente attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra. Il campione tedesco ha conquistato cinque titoli Piloti consecutivi, dal 2000 al 2004, portando sei titoli Costruttori alla scuderia di Maranello.