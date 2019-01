È un regalo a Salvini l’attacco al decreto sicurezza. Perciò, vuoi vedere che li paga?

Vuoi vedere che Matteo Salvini li paga? Non sappiamo né come né quanto ma, cominciamo a pensare davvero che il leader della Lega abbia segretamente stanziato una grossa somma per “ungere” i sindaci “de sinistra“. E non per renderli malleabili e accondiscendenti. Ma proprio per farli indignare a gettone. Perchè altrimenti non si spiega. Certo, può sembrare una boutade. Ma a pensarci, non si comprende come certi “regali” politici possano essere infiocchettati e recapitati (addirittura prima della tradizionale Befana!) al vicepremier ministro degli Interni. Iniziative tanto autolesionistiche quanto incomprensibili. Come appunto quella proposta in queste ore da alcuni logori campioni dell’opposizione dura e pura al governo gialloverde. Proprio non si capisce perchè alcuni “primi cittadini” abbiano deciso di agire su questo versante. Di provare ad assemblare una nuova coalizione della bontà farlocca e dell’altruismo peloso per contestare, sino all’ipotesi della disobbedienza, il decreto sicurezza varato dal governo gialloverde. Perchè quelle norme, a lungo attese, sono maggioritarie nel Paese. Largamente maggioritarie. E il solo tentativo di metterele in discussione o, peggio, cassarle, altro non è che un regalo insperato al vicepremier ministro degli Interni. Uno che usa assai bene i social e a cui non parrà vero, perciò, di moltiplicare l’onda di sdegno verso il solito, insopportabile moralismo d’accatto. Ecco perchè cominciamo a pensare che Salvini in qualche modo foraggi questi ‘geniali’ Capitan Fracassa. Perchè è un chiaro, clamoroso autogol la protesta e la sventolata disobbedienza contro quel decreto varato dal Parlamento e controfirmato dal Colle. Un decreto che chiunque viva la realtà quotidiana delle nostre città, grandi e piccole, chiunque prenda i mezzi pubblici per andare al lavoro o recarsi in centro, chiunque vada nei mercati per fare la spesa o cammini di sera per strada, sentiva davvero necessario e urgente. Tanto necessario e urgente quanto non più sopportabile è lo stato di impunità e di degrado. Possibile allora che certi ‘brontosauri‘ a piè di lista, certi rivoluzionari ‘anema e cozze‘ non lo abbiano capito? Molto strano. Vuoi vedere che Salvini li paga?