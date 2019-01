Carige, Gasparri: «I cinquestelle reggicoda dei banchieri. Proprio come il Pd»

«Quando Di Maio e Di Battista impareranno a leggere, si accorgeranno che i grillini hanno varato per la Carige un provvedimento identico a quelli fatti nel passato dai governi guidati dal Pd per altre crisi bancarie. Doveroso garantire i risparmiatori, come sempre vittime incolpevoli dei disastri bancari, ma qual è la differenza tra questo intervento del governo Conte, a trazione grillina e quelli fatti nel passato per salvare i disastri dell’MPS e di altri istituti di credito? Nessuna». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo sul salvataggio della banca Carige. «I grillini – aggiunge – hanno mentito sull’ambientalismo, stanno trivellando e devastando i territori in tutta Italia, hanno mentito sul reddito di cittadinanza, che non ci sarà e sarà riservato a pochissimi, in buona parte stranieri, hanno mentito su tutto. E anche sulle banche hanno detto una montagna di bugie. Parlavano di cambiamenti, fanno le stesse cose del passato».

Carige, Gasparri contro i 5S

E poi ancora: «Che Di Maio e Di Battista non lo capiscano ci pare evidente. Fanno, come gli esponenti del Pd, i reggicoda di banchieri che hanno creato disastri. Invece di chiedere conto degli errori fatti, fanno i camerieri dei devastatori del risparmio dei cittadini. Qualcuno glielo spieghi. E lo spieghino anche ai vari Grillo e Casaleggio, urlatori di sempre e imitatori di quelli che li hanno preceduti».