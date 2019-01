Attacco talebano ai soldati italiani in Afghanistan: razzo contro un blindato “Lince”

Un razzo Rpg , è stato lanciato questa mattina contro un mezzo blindato italiano a circa 20 km a nord di Herat, in Afghanistan. Il ‘Lince’ in dotazione al contingente non è stato colpito, ma alcune schegge hanno danneggiato la parte posteriore del veicolo. Fortunatamente Nessun soldato italiano è rimasto ferito. L’attacco è arrivato con ogni probabilità dalle formazioni talebane operanti nella zona do Herat.

La comunicazione dello Stato Maggiroe

I militari si trovavano sul posto nell’ambito di un’attività di formazione e addestramento della ‘border police’ afghana. “Nessun allarme, i nostri militari stanno bene e in sicurezza”, affermano fonti della Difesa. Dallo Stato Maggiore precisano poi che “il razzo non ha colpito direttamente il mezzo, esplodendo nelle vicinanze dello stesso, provocando leggeri danni. I militari italiani hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza per il rientro in base”.