Volante contro auto: coinvolti 3 calciatori della Juventus primavera

Due poliziotti feriti, di cui uno in codice giallo e tre calciatori della Juventus primavera ricoverati in codice verde. È il bilancio di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio alla periferia nord di Torino. I due agenti a bordo di una volante stavano recandosi a compiere un intervento quando per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati con un’auto sulla quale si trovavano tre giovani calciatori della primavera della Juventus.

L’incidente è avvenuto tra corso Potenza e via Luini. All’incrocio delle due strade della città piemontese, alle 14, incidente stradale tra una volante della Polizia con a bordo due agenti ed una Mercedes Coupé con tre calciatori della Juve Primavera. L’auto delle forze dell’ordine, in zona per un intervento, in seguito all’incidente si è ribaltata. Pronto l’intervento di diverse ambulanze accorse sul luogo per soccorrere tutti i feriti. I giovani calciatori bianconeri sono stati ricoverati in codice verde al Maria Vittoria, mentre i due poliziotti sono finiti al Giovanni Bosco; codice verde per uno dei due, giallo per l’altro anche se le condizioni non destano preoccupazioni.